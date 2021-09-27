В Новом Уренгое появится военизированная полоса препятствий

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое подвели итоги общественного голосования за инициативы жителей, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал».

В числе победителей оказались следующие идеи: «Военизированная полоса препятствий», «Граффити», «Выполнение проектно-изыскательских работ», «Обустройство детской игровой площадки с зоной отдыха перед ТЦ «Вертолет», «Благоустройство территории, прилегающей к дому №3 по ул. Молодежная», «Благоустройство территории, прилегающей к дому №4/3 в мкр. Оптимистов, в том числе озеленение и установка арт-объектов», «Раздельный сбор мусора».

Все проекты будут реализованы в 2022 году. Средства на эти цели возьмут из городского бюджета.

Напоминаем, что в рамках проекта в Салехарде появится мангальная зона у скульптуры «Мамонт», а в Муравленко - велопарковки.