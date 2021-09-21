В Муравленко появятся велопарковки

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко подвели итоги общественного голосования за инициативы жителей, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал».

В итоге в тройку лидеров вошли следующие проекты: обустройство велопарковок - 3 444 голоса; фестиваль, посвященный творчеству Виктора Цоя - 2 413 голосов; «Эко-парк» - 2 040 голосов.

Далее идут: культурный форум «FUTURA» - 1 808, премия «Человек года» - 1 286, фестиваль «Автоледи Муравленко» - 1 026, городской пикник - 861, форум благоустройства «СреDA» - 777, создание творческого пространства Молодежного клуба - 766 и этнокультурная акция «Арт-единство» - 696.

В среду, 22 сентября, состоится заседание проектного офиса, на котором члены конкурсной комиссии определят, сколько идей будет реализовано.

Отметим, в прошлом году комиссия одобрила все идеи, прошедшие голосование.