В Салехарде появится мангальная зона у скульптуры «Мамонт»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде подвели итоги общественного голосования за инициативы жителей, выдвинутые в рамках проекта «Уютный Ямал».

- Со всеми проектами знаком, все подробно изучил и понимаю, как сложно было сделать выбор в пользу одного. Отрадно, что проекты имеют абсолютно разную направленность - историческую, культурную и досуговую. В следующем году реализуем тройку лидеров. Благодарю салехардцев за активное участие в голосовании и в жизни нашего города, - отметил глава окружной столицы Алексей Титовский.

В итоге победителем признана идея по созданию мангальной зоны у скульптуры «Мамонт». Она получила максимальное число голосов по итогу двух этапов - 4 346.

Также лидерами голосования стали следующие идеи:

- установка мемориала, посвященного труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны - 3 786 голосов;

- создание «Хаски парка» на базе приюта для бездомных животных - 3 332 голоса;

- благоустройство детской игровой площадки по ул. Арктическая - 3 110 голосов;

- благоустройство участка ж/д полотна «Чум- Салехард-Игарка» по ул. Деповская - 1 600 голосов.

Всего за инициативы отдано 16 220 голосов жителей города.