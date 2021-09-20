В Салехарде подвели итоги летнего сезона по благоустройству

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский подвел итоги летнего сезона, в том числе и по благоустройству.

- Помимо проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в нашем городе были реализованы инициативы салехардцев, которые заявились на проект «Уютный Ямал». Это «Таинственный лес» в городском саду или всесезонная трасса в «Горка-парке», - рассказал градоначальник.

Также он напомнил о голосовании на счетных участках за проекты благоустройства, которые предлагаются к реализации в следующем году. На данный момент оно уже завершилось, а в пятерке лидеров, по итогам онлайн-голосования на портале «Живем на Севере», оказались следующие идеи:

- благоустройство детской игровой площадки по ул. Арктическая;

- установка мемориала, посвященного труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны;

- созданию мангальной зоны у скульптуры «Мамонт»;

- созданию «Хаски парка»;

- благоустройству участка ж/д полотна «Чум-Салехард-Игарка» по ул. Деповская.