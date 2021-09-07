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Общество7 сентября 2021 11:02

Ко Дню города в Салехарде появится «Таинственный лес»

Сейчас осталось доделать последние штрихи
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В городском саду Салехарда завершается реализация проекта «Таинственный лес». Напоминаем, что это одна из инициатив, выбранная горожанами в рамках «Уютного Ямала».

Согласно задумке, у жителей должно создаваться ощущение волшебной сказки за счет интересных световых решений и архитектурных конструкций.

- Протестировали оборудование, получилось очень красиво. Установили фигуры животных, которые будут светиться в темноте, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Также он сообщил, что завершится благоустройство ко Дню города. Сейчас осталось доделать последние штрихи, а затем городской сад погрузится в волшебную атмосферу.