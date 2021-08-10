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Недвижимость10 августа 2021 13:21

К началу осени в Салехарде появится всесезонный склон для катания на тюбингах

Его обустроят в центре «Горка-парк»
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде ведутся работы по обустройству центра активного отдыха «Горка-парк». До 1 сентября там появится склон с всесезонным покрытием. Сейчас подрядчик занимается установкой реечных фасадов на здание центра и его покраской.

Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

- До конца этой недели в город поступит всесезонное покрытие для оборудования склона. Монтаж его начнется после установки бортов, которые также доставят в ближайшие дни. Всего планируется обустроить три трассы для спуска и одну - подъемную, - рассказал руководитель региональной Федерации сноуборда «Экстрим-прогресс» Василий Моргунов.

Кроме того, до 1 сентября возле центра будет обустроена большая парковка на 23 автомобиля.

Напоминаем, что инициатива по благоустройству центра «Горка-парк» была выдвинута в прошлом году в рамках проекта «Уютный Ямала». Она получила максимальную поддержку жителей, набрав 5 494 голоса.