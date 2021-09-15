Жители Салехарда выбрали фирменный стиль для рынка «Дары Ямала»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось голосование за выбор логотипа и фирменного стиля для рынка «Дары Ямала».

В итоге из пяти предложенных вариантов почти 40 процентов голосов были отданы за идею Надежды Агаевой, где использованы яркие элементы, стилизованные под символы Севера.

- Фирменный стиль найдет свое воплощение на униформе продавцов, в оформлении стендов, аккаунтов рынка в социальных сетях и другом. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании, - поделился глава окружной столицы Алексей Титовский.

Как рассказал директор рынка «Дары Ямала» Роман Шарапендо, реализован фирменный стиль будет уже в ближайшее время.

- Хочется вдохнуть в него вторую жизнь и сделать рынок нового поколения - формата «Рынок+», повысить уровень привлекательности города для жителей и туристов, привлечь новых арендаторов, в том числе с открытием качественных федеральных точек по системе франшизы», - добавил руководитель.

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