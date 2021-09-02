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Общество2 сентября 2021 14:44

Жители Салехарда могут разработать логотип и фирменный стиль для рынка «Дары Ямала»

Заявки принимаются до 8 сентября
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается преобразование рынка «Дары Ямала». Один из этапов - создание логотипа и фирменного стиля.

Предложить свой вариант могут все желающие до 8 сентября. Для этого надо направить свой проект на платформу «Dizkon», где затем определятся четыре финалиста. Победитель станет известен не позже 16 сентября. Он получит денежный приз, а его логотип и фирменный стиль станут визитной карточкой «Даров Ямала».

- Хочется, чтобы рынок приобрел свою узнаваемость, бренд, стиль. Наша задача - вывести его на совершенно иной современный уровень. Мы ждем идей и предложений. Лучший логотип будет воплощен в жизнь, - рассказал глава города Алексей Титовский.