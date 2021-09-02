Жители Салехарда могут разработать логотип и фирменный стиль для рынка «Дары Ямала»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается преобразование рынка «Дары Ямала». Один из этапов - создание логотипа и фирменного стиля.

Предложить свой вариант могут все желающие до 8 сентября. Для этого надо направить свой проект на платформу «Dizkon», где затем определятся четыре финалиста. Победитель станет известен не позже 16 сентября. Он получит денежный приз, а его логотип и фирменный стиль станут визитной карточкой «Даров Ямала».

- Хочется, чтобы рынок приобрел свою узнаваемость, бренд, стиль. Наша задача - вывести его на совершенно иной современный уровень. Мы ждем идей и предложений. Лучший логотип будет воплощен в жизнь, - рассказал глава города Алексей Титовский.