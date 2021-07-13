После ремонта на салехардском рынке «Дары Ямала» появится фудкорт

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается косметический ремонт рынка «Дары Ямала», который является одной из визитных карточек - здесь жители и гости окружной столицы покупают товары местных производителей.

Сейчас работы ведутся на первом этаже: специалисты меняют напольное покрытие, входные группы и освещение. Напоминаем, что новую концепцию для рынка разработали московские эксперты. Они специально приезжали в окружную столицу, чтобы на месте оценить масштаб работы.

После того, как специалисты закончат ремонт, откроются тороговые точки, в первую очередь с учетом запроса горожан. Кстати, торговые ряды планируется оформить в едином стиле.

На втором этаже также планируется провести косметический ремонт, после чего там появятся открыты точки фуд-корта.

- Наша задача - сделать рынок привлекательным и современным местом, где будет удобно работать предпринимателям и приятно находиться покупателям, - подчеркнул глава Салехарда Алексей Титовский.