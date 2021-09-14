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Здоровье14 сентября 2021 5:14

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 14 сентября 2021 года: число скончавшихся достигло 650 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 сентября 2021 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала сентября от COVID-19 скончались уже 33 человека, а за последние судки - один. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кстати, там же можно вакцинироваться и от гриппа.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 94 человека, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 852 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 540 человек, из них 71 находится в тяжелом состоянии, 23 - на аппаратах ИВЛ, 1 - скончался.

В России выявлено 7 158 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 468 летальных исходов, выздоровели 6 402 126 человек.