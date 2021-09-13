Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 сентября 2021 года увеличилось на 94 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 94 человека. С начала периода количество заболевших достигло 48 852.

Из общего числа болеющих 540 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 71 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находится на ИВЛ, 1 - скончался. В итоге общее число погибших составляет 650 человек.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 264. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 82 заражения COVID-19, за весь период - 41 588.

Выздоровели за последние сутки 89 человек, с начала пандемии - 47 011.

За последние сутки в России выявлено 18 178 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 158 248 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 12 469 человек, с начала пандемии - 6 402 126. Также за сутки зафиксировано 719 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 193 468 человек.