В Салехарде высаживают деревья на площади у здания «Недра Ямала»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началось озеленение площади у здания «Недра Ямала». На данный момент там уже высажено семь елей, а в ближайшие дни планируется посадить еще порядка двадцати кленов.

Здесь уже появились скамейки, арт-объекты, новое освещение и велодорожки.

- Очень радуют преобразования, которые происходят на главной городской площади. Новая территория для досуга и отдыха салехардцев уже обустроена, красоты и ярких красок добавляют сейчас специалисты по озеленению, - рассказала главный режиссер ЦКиС «Геолог» Лариса Цупикова.

Напоминаем, что реконструкция площади у здания «Недра Ямала» - это первый этап благоустройства территории по ул. Матросова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Следующим этапом станет реконструкция территории возле ЦКиС «Геолог» для прогулок и проведения городских мероприятий.