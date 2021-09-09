В Салехарде завершается благоустройство площади у здания «Недра Ямала»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершаются работы по благоустройству площади у здания «Недра Ямала», расположенной по ул. Матросова. Здесь установили скамейки, арт-объекты, обновили освещение и оборудовали велодорожки. Осталось лишь выполнить озеленение и высадить деревья.

- Надеюсь, что это место станет одним из любимых у салехардцев. Мы вложили много сил в благоустройство, активно обсуждали проект с жителями и постарались сделать его центром притяжения как для детей, так и для взрослых, - отметил глава города Алексей Титовский.

Напоминаем, что реконструкция площади у здания «Недра Ямала» - это первый этап благоустройства территории по ул. Матросова в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Следующим этапом станет реконструкция территории возле ЦКиС «Геолог» для прогулок и проведения городских мероприятий.