В Салехарде появится еще одно место для прогулок и отдыха

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде готовятся приступить к благоустройству общественных территорий. Одним из масштабных проектов станет площадь по улице Матросова. Его планируется реализовать в несколько этапов.

- Начнем с реконструкции площади у здания «Недра Ямала». Оборудуем велодорожки, установим скамейки, расширим прогулочную зону, обновим освещение и проведем дополнительное озеленение. При разработке проекта учитывалось мнение горожан, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Кстати, камни с площади послужат хорошим украшением набережной озера Лебяжье.

К благоустройству собираются приступить 10 мая, завершится первый этап к 1 сентября.

Следующим этапом станет благоустройство территории возле «Геолога». По слова главы города, важно синхронизировать проведение работ с ремонтом самого здания.

Напоминаем, что 2021 году в рамках программы «Комфортная городская среда» благоустроят пять общественных территорий. В том числе три детские игровые площадки на улицах Ленина, Павлова и Совхозная, а также сквер у салона бытовых услуг «Сияние Севера».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Салехарде появится арт-парк «Таинственный лес». Он будет располагаться в городском саду (подробнее)