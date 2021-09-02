Жители Лабытнанги выбирают название для новых площадок в мкр. Обской

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Лабытнанги продолжают выбирать название для детской и спортивной площадок в мкр. Обской. Отметим, что их обустроили в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сбор идей проходил до 15 августа, а теперь начался новый этап голосования. Горожанам предстоит выбрать один из восьми вариантов: «Паутинка», «Шестеренка», «Галактика», «Обской», «Перезагрузка», «Взлетка», «Страна Гулливера» или «Снежинка».

Проголосовать можно на интернет-площадке «Живем на Севере» до 6 сентября.