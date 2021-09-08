До конца октября на Ямале завершатся все работы по благоустройству

Фото: Правительство ЯНАО

В ямальских городах и поселках продолжается благоустройство территорий. В этом году в регионе появятся 92 новые детские и спортивные площадки, а также скверы и парки. Несмотря на короткий строительный сезон, 38 объектов уже сданы, на остальных работы ведутся в соответствии с графиком и близятся к завершению.

- Для большинства общественных территорий сроки сдачи объектов назначены на сентябрь - октябрь. Полностью выполнить план на этот год рассчитываем 1 ноября. Это у нас в списке самый крайний срок сдачи - должна быть введена спортплощадка для национальных видов спорта в Яр-Сале, - рассказал начальник отдела благоустройства департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Руслан Чайников.

Один из самых необычных скверов открылся в Лабытнанги накануне Дня города. Строители прекрасно обыграли тарелку-ретранслятор, который остался с советских времен, дополнив его «Парадом планет» и динозаврами.

В соседнем городе - Салехарде - открылась самая большая детская игровая площадка по улице Ленина. В ближайшее время в городе откроют еще две: в микрорайоне Павлова и по улице Совхозной.

Также работа кипит и в небольших поселениях. Так, в Новом Порту готовится к открытию футбольная площадка. А в Самбурге появится сквер Молодежный, где взрослые и дети смогут заниматься спортом.

Завершается благоустройство дворовых территории. На этот год запланирована реконструкция 48 дворов, работы завершены уже на 30 объектах. Полностью выполнен план этого года в Лабытнанги и Приуральском районе.

Напоминаем, что работы по благоустройству проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и охватывают все 13 муниципальных образования.