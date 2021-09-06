В Салехарде открыли самую большую детскую площадку

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открыли детскую площадку по ул. Ленина. Праздник сопровождался интересной программой от аниматоров, веселой музыкой и зажигательными танцами. Кроме того, для всех собравшихся провели шуточную экскурсию: новые горки, качели, карусели и зоны отдыха с красивыми лавочками вызвали у участников массу положительных эмоций.

Также на открытии присутствовал глава города Алексей Титовский.

- На улице Ленина открылась самая большая игровая площадка для наших детей. В ближайшее время завершим благоустройство еще двух площадок - в микрорайоне Павлова и на ул. Совхозная, - отметил градоначальник.

Фото: администрация Салехарда

Отметим, что новая детская территория оборудована тремя игровыми башнями с горками и двойными качелями. Также там есть большие круглые качели и два батута - круглый и прямоугольный.

Напоминаем, что строительство объекта велось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».