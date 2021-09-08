Сельхозкомплекс «Ноябрьский» начал выпускать несколько видов сыра

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Сельхозкомплекс «Ноябрьский» вновь расширил ассортимент продукции. Теперь предприятие выпускает несколько видов различных сыров.

- Это двадцать видов, в числе которых: качотта, буратта, моцарелла, халуми, сулугуни и брынза. Кроме того, сейчас вызревает сыр «Российский», - рассказал глава города Алексей Романов.

Новую продукцию горожане могли продегустировать на ярмарке, прошедшей в День города, а сейчас товар продают в фирменных торговых точках.

Напоминаем, что в марте 2019 года сельхозкомплекс расширил ассортимент молочной продукции, начав выпускать свой «Снежок», «Бифидок» и «Варенец». А в июле прошлого года предприятие решилось на важный эксперимент, посеяв картофель и свеклу.