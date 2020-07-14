На прилавках Ноябрьска может появиться картофель и свекла с местных грядок

14 Июль 2020 2020-07-14T08:20:20+03:00

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Сотрудники сельхозкомплекса «Ноябрьский» решились на важный эксперимент: засеяли больше одного гектара земли картофелем. Теперь аграрии наблюдают за тем, как поведут себя всходы в суровом ямальском климате. Сейчас здесь растут два сорта картофеля - «гала» и «рэд стар». Собрать урожай планируется в конце августа - начале сентября. Если всё пройдет удачно, то ноябрьский картофель поступит в продажу на городские прилавки. Наряду с картофелем аграрии решили посадить свеклу - ещё один эксперимент. Для того, чтобы овощам хватало света, в сельхозкомплексе планируют закупить светодиодные лампы. Если эксперимент пройдёт удачно, то производство будет расширяться.

ИСТОЧНИК KP.RU