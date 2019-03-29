Ноябрьский сельхозкомплекс начал готовить свой бифидок и варенец

29 Март 11:59 2019-03-29T12:37:21+03:00

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Сельхозкомплекс «Ноябрьский» расширил ассортимент молочной продукции. Новинки «Снежок», «Бифидок», «Варенец». Ноябряне и гости города также имеют возможность покупать: йогурт, творог, сливочное масло, сметану, сливки и другие товары в фирменном магазине СХК. Как уточнили в администрации города, вся продукция готовится без химических и биологических добавок.

Стадо тоже обновляется, скоро появятся два бычка, а ближе к осени около 15 нетелей. Это должно благоприятно сказаться на молочном производстве. Сегодня в сельхозкомплексе «Ноябрьский» насчитывается порядка 370 голов крупного рогатого скота.

В теплицах комплекса уже растет - лук, укроп и другая зелень, через месяц появятся первые огурцы, а чуть позже - помидоры. К слову, в минувшем году земледельцы собрали около 6 000 кг огурцов, более 1500 кг томатов.

Ежедневно ферма поставляет около 1300 тысяч литров молока во все 28 городских детсада.. Кроме того, продукцию комплекса получают и совсем маленькие ноябряне в молочной кухне города.

ИСТОЧНИК KP.RU