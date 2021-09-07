В салехардском парке Победы высадят более 160 деревьев

Фото: администрация Салехарда

В предстоящую пятницу, 10 сентября, в салехардском парке Победы высадят деревья различных пород. Озеленение пройдет в рамках акций «Сохраним лес» и «Сад памяти».

На территории уже подготовили лунки для 130 берез, 18 елей, 18 кедров и 300 штук пузыреплодника. Занимались этим представители городской администрации совместно с сотрудниками окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса и ОАУ «Леса Ямала»

Также напоминаем, что окружной столице озеленяют набережную озера Лебяжье. На сегодняшний день там посажено уже 12 берез, а 6 по 10 сентября планируется высадить еще 12 елей и более 700 кустарников. В 2022 году озеленение набережной продолжится.