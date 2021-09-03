В Салехарде озеленяют набережную озера Лебяжье

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается благоустройства набережной озера Лебяжье. Сейчас подрядчик приступил к высадке деревьев. На сегодняшний день посажено уже 12 берез, а 6 по 10 сентября планируется высадить еще 12 елей и более 700 кустарников. В 2022 году озеленение набережной продолжится.

Кроме того, за прошедшее лето по периметру озера высеяли 1 862 метра квадратных газонного покрытия и установили четыре альпийские горки. Сорт газонных трав подобран исходя из наиболее подходящих критериев - хорошая морозостойкость и всхожесть.

Также напоминаем, что в сентябре на Ямале высадят десять тысяч деревьев. Присоединиться к акции могут все желающие.