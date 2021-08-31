В сентябре на Ямале высадят десять тысяч деревьев

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал присоединился к масштабной экологической акции «Сохраним лес», а это значит, что в сентябре в 21 муниципалитете региона высадят около 10 тысяч деревьев.

Первым муниципалитетом, где прошла акция, стал Ямальский район. На днях в Салемале и Мысе Каменном высадили более 1 500 саженцев ольховника и березы. Еще больше деревьев высадят в сентябре в остальных поселках района. Уже решено, что экоактивисты озеленят территории школ и общественные пространства.

Принять участие могут все желающие. В поселениях Ямальского района ее основными участниками стали местные жители. В Салемале зеленая аллея появилась в центре поселка на улице Гагарина. Деревья здесь высадили педагоги, школьники и их родители.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит в рамках нацпроекта «Экология». Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».