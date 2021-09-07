Жителям Ямала предстоит выбрать лучшие проекту по благоустройству

Фото: Правительство ЯНАО

На портале «Живем на Севере» стартовало голосование за лучшие идеи по благоустройству, предложенные северянами в рамках проекта «Уютный Ямал». Перед этим все инициативы получили предварительную оценку экспертного жюри и были презентованы общественности.

Всего на голосование выставлено 180 проектов. В течение десяти дней, до 16 сентября, жители округа будут решать, какие из них стоит реализовать. Окончательное решение будет принято северянами с 17 по 19 сентября на территориальных счетных участках.

Так, в Ноябрьске и Салехарде предлагают обустроить уличные тренажеры, в Тазовском - парковки, а в Муравленко - провести форум благоустройства.

- Институт инициативного бюджетирования в нашей стране получил развитие относительно недавно. Он позволяет жителям решать, куда потратить бюджетные средства. Из года в год качество и количество инициатив, которые направляют жители, растет, - рассказал член Общественной Палаты ЯНАО Василий Рябиков.

Стать участником проекта мог каждый ямалец. Для этого необходимо выдвинуть свою инициативу, найти единомышленников и представить свой проект.