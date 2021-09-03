В Муравленко презентовали проекты по благоустройству в рамках «Уютного Ямала»

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко прошла презентация инициатив по благоустройству, выбранных жителями в рамках проекта «Уютный Ямал». Горожане предложили организовать форум благоустройства «СреDA», оборудовать велопарковки около учреждений, провести фестиваль «Автоледи», «АРТ-единство» и к юбилею Виктора Цоя, городской культурный форум, конкурсы и акции.

- Для реализации идей требуются только желание. Критику и недовольство высказывать можно бесконечно. Поддерживаю другой путь - делать и только делать, - отметила глава города Елена Молдован.

Также градоначальница напомнила, что благодаря проекту в Муравленко появились качели и комната матери и ребенка в сквере, скалодром в спортивной школе, Книга Памяти «Бессмертный полк Муравленко» и фестиваль по зимней рыбалке «Клевое место».