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Общество3 сентября 2021 6:46

В Муравленко презентовали проекты по благоустройству в рамках «Уютного Ямала»

Горожане предложили десять проектов
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко прошла презентация инициатив по благоустройству, выбранных жителями в рамках проекта «Уютный Ямал». Горожане предложили организовать форум благоустройства «СреDA», оборудовать велопарковки около учреждений, провести фестиваль «Автоледи», «АРТ-единство» и к юбилею Виктора Цоя, городской культурный форум, конкурсы и акции.

- Для реализации идей требуются только желание. Критику и недовольство высказывать можно бесконечно. Поддерживаю другой путь - делать и только делать, - отметила глава города Елена Молдован.

Также градоначальница напомнила, что благодаря проекту в Муравленко появились качели и комната матери и ребенка в сквере, скалодром в спортивной школе, Книга Памяти «Бессмертный полк Муравленко» и фестиваль по зимней рыбалке «Клевое место».