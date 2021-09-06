В Салехарде выбирают лучшие идеи по благоустройству города

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде началось голосование за идеи по благоустройству, выдвинутые жителями в рамках проекта «Уютный Ямал».

На выбор горожан предложены девять инициатив, отобранных экспертной комиссией и прошедших общественное обсуждение: арт-объект «Парк букв», благоустройство дорожки за военным комиссариатом, детской площадки на ул. Арктическая, ж/д полотна «Чум - Салехард - Игарка», установка современных информационных конструкций «Уютный Салехард», мемориал труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны, мангальная зона у скульптуры «Мамонт», тренажерная площадка по ул. Губкина и «Хаски-парк».

Отдать свой голос за проекты можно с 6 по 16 сентября на портале «Живем на Севере», а также в группе администрации города в соцсети ВКонтакте.

А с 17 по 19 сентября пройдет голосование на счетных участках. Победителями конкурса признают проекты, набравшие наибольшее количество баллов. Лучшие работы реализуют в 2022 году.