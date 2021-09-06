В Новом Уренгое запустили движение по развязке «Солнечная»

Фото: Правительство ЯНАО

В Новом Уренгое прошло торжественное открытие новой транспортной развязки «Солнечная» - крупнейшей на Ямале. Она имеет 13 съездов на разных уровнях, а ее общая протяженность - почти 6 километров. Ввод развязки уже сейчас разгрузит город от пробок.

Напоминаем, что о начале строительства магистрали Дмитрий Артюхов объявил в 2019 году. В итоге объект возвели менее чем за два года, трудились на нем более 500 человек и 80 единиц строительной техники.

- Новый Уренгой - ключевой город Ямала, наша газовая столица. В ближайшие годы его ждет активное развитие - ввод нового жилья, школ, медицинских учреждений. И, конечно, для такого большого города жизненно необходима транспортная инфраструктура. Развязка «Солнечная» - важнейший объект, - сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Кстати, в день открытия развязки, 4 сентября, на торце дома по ул. Железнодорожная появился яркий мурал, изображающий легендарную стройку. Автор работы - школьница София Касаева.