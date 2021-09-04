В Новом Уренгое появился мурал, изображающий строительство развязки «Солнечная»

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое готовятся к открытию долгожданной развязки на ПМК-9, именуемой «Солнечная». Ввод магистрали позволит серьезно разгрузить городские дороги. Она имеет съезды в нескольких направлениях: на пересечении улиц Магистральная, Крайняя и Железнодорожная.

Согласно плану, торжественное открытию произойдет уже сегодня, 4 сентября, в 22.20, а предшествовать ему будет легкоатлетический забег.

Кстати, буквально несколько часов назад художники закончили картину на торце дома по ул. Железнодорожная. Его украсил рисунок юной художницы Софии Касаевой. В мае дети рисовали легендарную стройку. Большинством голосов победила работа девочки.

По словам главы города Андрея Воронова, рисунок получился красочным, а сама художница даже оставила свой автограф. Также мурал оценили и мостостроители.