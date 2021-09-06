Коронавирус на Ямале. Последние новости на 6 сентября 2021 года: за сутки скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале все еще продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на то, что количество заболевших перестало резко расти вверх, расслабляться и снимать антиковидные ограничения пока рано. Так, с начала сентября от COVID-19 скончались уже 22 человек, а за последние судки - четыре. Чтобы снизить число летальных исходов, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 101 человека, из них 13 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 48 076 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 535 человек, из них 66 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 7 012 599 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирована 187 200 летальных исходов, выздоровели 6 270 731 человек.