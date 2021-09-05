Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 сентября 2021 года увеличилось на 101 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 сентября 2021 увеличилось на 101 человека: 88 случаев выявлены в муниципальных образованиях, 13 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 48 076 человек. С внебольничными пневмониями и ковидом госпитализировано 535 человек, из них 66 находятся в тяжелом состоянии, 18 - на искусственной вентиляции легких.

За все время пандемии выздоровели 46 171 человек, 639 умерли (4 за сутки).