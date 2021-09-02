Открытию развязки в Новом Уренгое будет предшествовать легкоатлетический забег

Фото: администрация Нового Уренгоя

В предстоящую субботу, 4 сентября, в Новом Уренгое откроют долгожданную развязку «Солнечная». При этом торжественному событию будет предшествовать легкоатлетический забег. Это одно из мероприятий, проводимых в рамках Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

- Забег состоится 4 сентября в 11:00 часов. Регистрация участников начнется в 10:30 на пересечении улиц Крайняя и Сибирская. На данный момент заявилось около 150 спортсменов. Им предстоит преодолеть трассу протяженностью 3,5 километра, - рассказали в городской администрации.

Само торжественное открытие развязки состоится в этот же день в 22:20.