В Салехарде на озере Лебяжье появился плавающий домик для уточек

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде члены Ассоциации «Ямал-потомкам!» и городского Совета представителей коренных народов Севера вновь запустили плавающие домики для уточек на озере Лебяжье.

- Всегда приятно проявлять заботу о тех, кто в ней нуждается. Мы создали на озере комфортные условия для лебедей и уток. Учитывая, что лебедь - священная птица ненецкого народа, для нас это важно вдвойне, - рассказал член Совета представителей коренных народов Салехарда Владимир Морозов.

Напоминаем, что в прошлом году члены правления Ассоциации «Ямал-потомкам!» смастерили своими руками красочные домики для уток. В них птицы могут спокойно отдохнуть на воде, не боясь холода и ветра.