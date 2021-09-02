В Салехарде осудили главаря наркогруппировки, втянувшего в преступление двух подростков Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили последнего участника наркогруппировки, решившего организовать незаконный бизнес. Речь идет о 26-летнем жителе Воронежской области, скрывавшемся на территории Чеченской Республики.

- Было установлено, что мужчина, совместно со своим подельником, создал на территории РФ преступную группу для продажи наркотиков. Выполняя роль координатора, обвиняемый вовлек через соцсети в свою группу двух 17-летних жителей Москвы. Юноши, заинтересовавшись дополнительным заработком, согласились участвовать в деле, приехав для этого в Салехард, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Однако подзаработать молодые люди так и не успели. Их задержали сотрудниками полиции на следующий день после прибытия, 25 января. В итоге один из них отправился в воспитательную колонию, а второй - в колонию строгого режима.

Подельника главаря задержали в Воронежской области. В ходе предварительного следствия он полностью признал свою вину и активно помогал в раскрытии преступлений. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Что касается главаря банды, то суд отправил его на девять лет в колонию строгого режима.