Московские подростки, приехавшие на Ямал для сбыта наркотиков, получили тюремный срок Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде вынесли обвинительный приговор в отношении 17-летних москвичей, попавшихся на закладках с наркотиками. Они специально приехали на Ямал, чтобы подзаработать денег. Однако уже на следующий день, 25 января, их задержали сотрудники полиции, при обыске у молодых людей нашли 50 граммов синтетического наркотика.

- Было установлено, что втянул парней в это дело 21-летний мужчина. Выполняя роль координатора, он, через соцсети, убедил подростков заняться сбытом, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге ребята получили по два года лишения свободы. Один из них отправится в воспитательную колонию, а второй - в колонию строгого режима.

Что касается организатора банды, его задержали на территории Воронежской области. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно содействовал в раскрытии преступлений. Теперь он дожидается суда.