Жители Лабытнанги могут придумать названия для новых площадок, строящихся в мкр. Обской

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Жители Лабытнанги могут придумать названия для детской и спортивной площадок, которые возводятся в мкр. Обской. По словам главы города Марины Тресковой, это уже стало доброй традицией.

- Именно вашему авторству принадлежат наименования объектов благоустройства «Старт» и «Арктика», парка «Юбилейный», скверов «Молодежный» и «Студенческий», - отметила градоначальница.

Сбор идей проходит на портале «Живем на Севере» до 15 августа. Лучшее предложение выберут сами жители в ходе голосования.

Кстати, работы на объекте идут полным ходом. Подрядчик уже устанавливает ограждения футбольного поля, также завершаются работы и на детском комплексе.