В Лабытнанги появится новая детская площадка и футбольное поле

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В лабытнангском мкр. Обской появится детская площадка и футбольное поле. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

По ее словам, планы благоустройства основывались на просьбах жителей, поэтому конечный результат просто не может не понравиться горожанам.

- Новые объекты появятся на месте здания бывшей школы №6. В дополнение к ним отремонтируют подъездную дорогу, сделают тротуары и освещение, - добавила градоначальница.

Все работы должны завершиться ко Дню города, который проходит в сентябре.

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