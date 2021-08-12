В Новом Уренгое движение по развязке на ПМК-9 откроют через несколько недель

Фото: Правительство ЯНАО. Строительство объекта началось в 2019 году.

В ходе ежегодной поездки по региону, губернатор Дмитрий Артюхов посетил строящуюся развязку в Новом Уренгое. Сейчас работы на объекте почти завершены. Дорожники приступили к благоустройству прилегающей территории, нанесению разметки, монтажу освещения и дорожных знаков.

Ввод магистрали позволит серьезно разгрузить городские дороги. Развязка имеет съезды в нескольких направлениях: на пересечении улиц Магистральная, Крайняя и Железнодорожная.

Фото: Правительство ЯНАО

Кроме того, в перспективе, когда будет запущен Северный широтный ход, увеличится интенсивность движения поездов. А железнодорожный и автомобильный транспорт не будут пересекаться.

- Это наш задел на будущее. Развязка позволит безопасно и комфортно организовать движение, когда будет построен Северный широтный ход. Объект строится хорошими темпами. Запустим движение уже осенью, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Кстати, название развязки выбрали горожане в ходе голосования - «Солнечная».