В отдаленном поселке Надымского района открылся аптечный пункт

Фото: правительство ЯНАО

В отдаленном поселке Правохеттинский открылся аптечный пункт. Его разместили в помещении врачебной амбулатории. Об открытии аптеки жители мечтали целых два года, и даже обращались с этой просьбой к губернатору.

Далее администрация Надымской райбольницы приняла решение выделить место под аптечный пункт в амбулатории поселка. Затем последовала череда мероприятий: лицензирование объекта, обучение специалиста и ремонтные работы.

Отметим, что в аптечном пункте представлен весь ассортимент медикаментов, всего около двух с половиной тысяч наименований.

- Бесперебойное обеспечение лекарствами жителей отдаленного поселка Правохеттинский решает задачи нацпроекта «Здравоохранение». В округе делается все возможное, чтобы любой житель региона, находясь даже в самом отдаленной и труднодоступной местности, имел возможность вовремя получать медицинскую помощь, в том числе и обеспечение лекарствами, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.