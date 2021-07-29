Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 июля 2021 года: с начала месяца скончались 33 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. С начала месяца число людей, умерших от COVID-19, составило 33 человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 130 человек, из них 19 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 43 232 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 958 ямальцев, 111 находятся в тяжелом состоянии, 40 - на аппаратах ИВЛ, 3 - скончались.

В России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 человек.