Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 июля 2021 года увеличилось на 130 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 130 человек. С начала периода количество заболевших достигло 43 232.

Из общего числа болеющих 958 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 111 из них - в тяжелом состоянии, 40 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 468 человек.

Также за сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 674. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 111 заражении COVID-19, за весь период - 36 558.

Выздоровел за последние сутки 121 человек, с начала пандемии - 41 109.

За последние сутки в России выявлено 22 420 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 863 (8,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 195 232 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 579 человек, с начала пандемии - 5 547 529. Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 156 178 человек.