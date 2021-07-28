Прокуратура Нового Уренгоя обязала администрацию убрать десять свалок в черте города Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое продолжается борьба со стихийными свалками, расположенными на окраинах города. К их ликвидации также подключилась прокуратура, проверяя исполнение законодательства об охране окружающей среды.

- В границах города установлено наличие десяти несанкционированных свалок, о которых местной администрации было неизвестно. Зафиксировано наличие твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек и.т.д. Часть свалок находится в непосредственной близости от зеленых насаждений, что создает угрозу пожара, - сообщили в ведомстве.

В итоге прокуратура направила в суд иски с требованием убрать отходы, которые были удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

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