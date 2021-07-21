«Удручает отношение людей»: квадрокоптер обнаружил нелегальные свалки близ Нового Уренгоя

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Власти Нового Уренгоя приступили в поиску стихийных свалок с помощью квадрокоптера. Напоминаем, что работы ведутся в рамках экомарафона, стартовавшего весной. Техника будет выявлять мусор, брошенный в тундре неподалеку от города.

На днях квадрокоптер работал в лесотундре в северном районе города. В итоге около ДНТ «Сатурн» удалось выявить три несанкционированные свалки (строительный и бытовой мусора), все они будут включены в план мероприятий по очистке территории.

- Удручает отношение людей к городу, в котором они живут, к природе, которая их окружает. Назвать это приличным словом не получается, поэтому промолчу, - подытожил итог работы глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.