Стихийные свалки в тундре близ Нового Уренгоя начнут выявлять с помощью дрона

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов продолжает борьбу со стихийными свалкам в тундре близ города. Напоминаем, что минувшей весной градоначальник объявил о старте экомарафона «Наш чистый Новый Уренгой».

- Больной вопрос - стихийные свалки в близлежащей тундре. Сейчас пора пикников, а это новые мусорные россыпи, которые оставляют после себя отдыхающие. Также наказываем рублем организации, которые экономят на утилизации отходов, отправляя свой хлам в тундру, - рассказал Андрей Воронов.

В связи с этим принято решение задействовать дрон, который поможет обнаружить стихийные свалки в тундре. Он будет фиксировать геометки, а позже туда отправятся люди и техника для уборки. Кроме того, дрон поможет выявить возможные возгорания в тундре и предотвратить пожар.

Работа начнется уже на этой неделе, как только позволит погода.