В Салехарде появятся еще одиннадцать автобусов на газомоторном топливе

Фото: администрация Салехарда

В Салехаре до 1 декабря обновят парк дорожной техники. Средства на это выделят из окружного бюджета по решению губернатора Дмитрия Артюхова.

Так, в окружной столице появятся одиннадцать новых автобусов на газомоторном топливе и 26 единиц техники: это автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики и автокраны. В том числе некоторый спецтранспорт для коммунальщиков приобретут в лизинг: мусоровозы, ассенизационные машины и другое.

- Обновление автобусного парка - для нас очень актуально. Аналогичная ситуация и со спецтехникой. Мы живем на Крайнем Севере в суровых климатических условиях, а дополнительная дорожная техника поможет качественно и своевременно чистить город от снега, - сообщил начальник управления транспорта и городского хозяйства города Алексей Нога.

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