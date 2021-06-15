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Общество15 июня 2021 14:10

Автопарк «Салехардэнерго» пополнился новой техникой

Она предназначена под разные цели
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Автопарк «Салехардэнерго» пополнился новой техникой: погрузчик, автомобильный кран и тягач на базе автомобилей «УРАЛ». Техника предназначена для ремонта инженерных сетей по теплоснабжению и водоснабжению, перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, прокладки тепловых сетей, очистки территорий от снега и погрузки.

Отметим, что это один из этапов модернизации ресурсоснабжающего предприятия.

До конца текущего года АО «Салехардэнерго» планирует приобрести еще две единицы техники: ППУ на базе автомобиля «Газель» и автомобиль-водовоз.

- Новая автомобильная техника может эксплуатироваться в экстремально низких температурах, что жизненно необходимо в условиях Крайнего Севера, - сообщил генеральный директор АО компаний Юрий Стратий.