На Ямале обновят автопарк спецтехники

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале планируется серьезное обновление автопарка спецтехники: ожидается закупка 40 автобусов, 62 единиц дорожной техники и 57 единиц коммунальной.

- Это серьезное обновление именно того автопарка, который делает наши города и районы удобнее, красивее и комфортнее. Новые машины появятся во всех муниципалитетах. Помимо функциональности и надежности они будут экологичными и безопасными, - рассказал заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога.

В округе постоянно расширяется линейка техники на экологичном газомоторном топливе. Специально для этого были построены четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и поселке Ягельный Надымского района. Именно поэтому из 40 новых автобусов 31 будет на газомоторном топливе. Наибольшее их количество поедет в Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.

Также благодаря обновлению технопарка на ямальские дороги выйдут 62 единицы спецтехники: автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, автокраны и универсальные коммунальные машины.