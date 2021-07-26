Коронавирус на Ямале. Последние новости на 26 июля 2021 года: проведено более 1,7 миллиона тестов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы выявить ежедневое число заболевших, в округе проводят специальные тесты, которые показывают наличие инфекции. На данный момент ПЦР-лаборатории есть во всех муниципалитетах региона, в том числе в отдаленных районах - всего 21 лаборатория. В итоге с начала пандемии на Ямале провели более 1,7 миллиона тестов на COVID-19.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 128 человек, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 42 842 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 923 ямальца, 109 находятся в тяжелом состоянии, 41 - на аппаратах ИВЛ, 2 - скончались.

В России выявлен 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.