Коронавирус на Ямале. Последние новости на 25 июля 2021 года: скончались двое

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 126 541 случай коронавируса Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 25 июля. Количество заболевших увеличилось на 128 и составило 42 842 человека.

Пневмония обнаружена у 923 человек, 109 находятся в тяжелом состоянии, 41 - на ИВЛ. За весь период выздоровело 49774 человека, 462 мерло.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.