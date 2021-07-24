На Ямале провели более 1,7 миллиона тестов на коронавирус. Фото - yanao.ru.

На Ямале провели более 1,7 миллиона тестов на коронавирус. На сегодняшний день тесты проводятся во всех муниципалитетах.

– Сплошное тестирование помогает нам «ухватить» коронавирус в самом начале, выявлять бессимптомное носительство и таким образом уберегать от заражения десятки людей. Взятые материалы никуда не нужно возить, время ожидания результатов теста существенно сократилось, – отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

В 2020 году на Ямале развернуты ПЦР-лаборатории во всех муниципалитетах, в том числе в отдаленных районах. На сегодня действует 21 лаборатория.