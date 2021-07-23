После вмешательства прокуратуры в трех поселениях Тазовского района построят очистные сооружения Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения на территории трех поселений.

- Установлено, что в селах Газ-Сале, Антипаюта и Гыда отсутствуют канализационные очистные сооружения и система канализационных стоков. Из-за чего сброс сточных вод происходит без надлежащей очистки, что приводит к негативному воздействию на окружающую среду, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла главам поселений представления об устранении нарушений, которые остались без ответа. Далее последовало обращение в суд с соответствующим иском.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сейчас их исполнение находится на контроле ведомства.

Напоминаем, что в таком же положении находятся жители сел Кутопьюган, Нори и Ныда Надымского района. После вмешательства прокуратуры канализационные очистные сооружения должны построить до 31 декабря 2021 года.